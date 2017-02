Bern - Die Konsumentenstimmung hat sich in der Schweiz gemäss der jüngsten Umfrage des SECO klar verbessert. Der Index ist auf -3 Punkte und somit über seinen langfristigen Mittelwert geklettert. Wesentlich besser präsentiert sich die Beurteilung der erwarteten Wirtschaftsentwicklung. Zudem schätzen die Konsumenten die erwartete Entwicklung der Arbeitslosenzahl und der eigenen finanziellen Lage weniger pessimistisch ein.

Der Index der Konsumentenstimmung vom Januar 2017 liegt bei -3 Punkten und hat sich seit vergangenem Oktober (-13 Punkte) merklich erholt. Der Index liegt auf dem höchsten Stand seit Juli 2014 und zeigt nach sechs unterdurchschnittlichen Quartalen wieder ein überdurchschnittliches Konsumklima an (langjähriger Mittelwert: -9 Punkte).

Positiver Blick nach vorne

Die Stimmungsaufhellung zeigt sich in den Antworten zu drei der vier Fragen, welche in die Berechnung des Konsumentenstimmungsindex einfliessen. Die erwartete Wirtschaftsentwicklung in den kommenden 12 Monaten wird deutlich besser beurteilt ...

