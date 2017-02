Die Bilanz-Saison ist weitestgehend abgearbeitet, zumindest haben die Blue Chips ihre Schuldigkeit getan. Das Bild ist zwar relativ gemischt, im Großen und Ganzen könne man sich aber nicht "beschweren", so Martin Weiß, stellv. Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Der Dow Jones kämpft allerdings weiterhin mit der 20.000-Punkte-Marke, was insbesondere auch politischen Unwägbarkeiten geschuldet ist. Martin Weiß wirft in dieser Sendung außerdem einen Blick auf die Aktien von Facebook, Amazon, Metro, Munich Re und Hannover Rück. Abschließend gibt er noch eine Einschätzung zum weiteren Verlauf des DAX ab.