Die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen, hatte wie am Vortag vermutet ein Verlaufshoch bei rund 31,00 Euro gebildet. Es besteht nun die Gefahr, dass die Aktie deutlich nachgibt und sogar unter die Marke von 29,50 Euro fällt. Die Long-Position mit Kursziel 31,50 Euro wurde am Vortag bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...