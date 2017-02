Nach der volatilen Entwicklung in den vergangenen Tagen führt die Aktie von ThyssenKrupp den DAX am Dienstag an. Eine Hochstufung verleiht den Papieren des Industriekonzerns neuen Schwung. Im Stahlbereich wird derweil nach wie vor nach einer tragfähigen Lösung gesucht. Der Betriebsrat erhöht jetzt den Druck.

Den vollständigen Artikel lesen ...