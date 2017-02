FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinenbaukonzern Gea hat 2016 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Krise am Milchmarkt drückte Gewinne und Margen nach unten. Nach der überraschenden Gewinnwarnung im Herbst hatten Analysten allerdings damit bereits gerechnet. Die deutlich nach unten geschraubten Erwartungen wurden mit den nun vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen grob getroffen. Der Ausblick auf das laufende Jahr 2017 fällt vorsichtig aus. Ein gleichzeitig angekündigtes Aktienrückkaufprogramm von rund 6,13 Prozent des Grundkapitals macht Anlegern die Zahlen etwas schmackhafter. Händler erwarten daher leicht steigende Aktienkurse.

Gea konnte den Auftragseingang im abgelaufenen Jahr wegen des Wachstums im Bereich Nahrungsmittel um 1,8 Prozent zum Vorjahr auf 4,673 Milliarden Euro steigern, der Umsatz ging aber um 2,3 Prozent zurück auf 4,492 Milliarden Euro.

Der Druck auf die Gewinnmargen sorgte jedoch beim Gewinn für einen noch stärkeren Rückgang. So ging es bei der für Gea wichtigen Kennzahl operatives EBITDA auf 566 Millionen Euro nach unten. Das ist ein Einbruch von rund 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ausblick zurückhaltend

Auch beim Ausblick bleibt der Düsseldorfer Konzern eher zurückhaltend. Die Gewinnmarge für das abgelaufene Jahr, nach Gea-eigener Diktion auch operativer Cash-Flow-Treiber genannt, fiel auf 9,5 Prozent zurück. Gea erwartet sie für 2017 noch niedriger im Bereich zwischen 8,5 und 9,5 Prozent. Und dies auch nur, falls es zu keinen größeren Investitionen in strategische Projekte kommen sollte.

Den Gewinn sieht Gea von einem "moderaten" Umsatzwachstum gestützt und strebt daher ein operatives EBITDA zwischen 620 und 670 Millionen Euro an.

Grund für den zurückhaltenden Ausblick seien "gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten", die sich auch im laufenden Jahr nicht verringern werden, wie Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender von Gea, erklärt: "Wie sich unsere Märkte im Einzelnen entwickeln werden, ist daher zum aktuellen Zeitpunkt schwer vorhersehbar". Explizit blickt der Vorstand daher auch in Richtung USA und ihrem neuem Präsidenten: "Insbesondere bevorstehende sowie kürzlich stattgefundene Wahlen in wichtigen Absatzmärkten machen zukünftige politische Rahmenbedingungen und deren wirtschaftlichen Einfluss kaum einschätzbar".

Ordereingang kommt gut an

Auf Kundenseite sieht Oleas ebenfalls Zurückhaltung: Die Prognosen wichtiger Nahrungsmittelproduzenten würden derzeit zurückhaltender ausfallen als noch für 2016. Gea will sich dagegen mit neuen strategischen Projekten wie zum Beispiel im Bereich Fertigungsnetzwerk rüsten.

Bei Analysten werden die Geschäftszahlen in ersten Einschätzungen im erwarteten Rahmen gesehen. So hebt Peter Rothenaicher von BaaderHelvea einen etwas besseren Ordereingang hervor. Der Gewinn habe im Rahmen des Konsens gelegen. Den Ausblick sieht er als konservativ an. "Der Ausblick auf 2017 scheint auf der konservativen Seite zu liegen, um das Risiko einer erneuten Gewinnwarnung zu vermeiden und liegt im Rahmen der Markterwartungen". Den Aktienrückkauf hatte er in dem aktuellen Rahmen ebenfalls erwartet. Der Analyst belässt seine Einstufung daher bei "Hold" und sieht ein Kursziel von 39 Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 02:54 ET (07:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.