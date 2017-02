Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im Dezember um 3,0 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektors Deutschlands hat sich im Dezember deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis), sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 3,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires Ende vergangener Woche befragten Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg um 0,4 Prozent prognostiziert. Allerdings dürften die meisten von ihnen nach Veröffentlichung schwacher Industrieumsatzzahlen am Montag nicht mehr mit einem Produktionsanstieg gerechnet haben.

EZB-Direktor Coeure warnt vor Ausstieg Frankreichs aus dem Euro

EZB-Direktor Benoit Coeure hat mit einer Attacke auf den Front National und die Pläne von Marine Le Pen zu einem Ausstieg aus dem Euro in den französischen Wahlkampf eingegriffen. Coeure verwarf die Behauptungen von Le Pen, der Euro habe die Arbeitslosigkeit in Frankreich nach oben getrieben und die Kaufkraft der Verbraucher geschmälert. Sollte Frankreich die Währungsunion verlassen, würden die Zinsen, die Inflation und die Schulden steigen, warnte Coeure in einem Interview mit der Zeitung Le Parisien. Frankreich würde verarmen.

Harker sieht Zinserhöhung im März auf der Tagesordnung

Der Präsident der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im März signalisiert. Zudem wiederholte Harker, der in diesem Jahr im zinsgebenden Offenmarktausschuss der Federal Reserve erstmals stimmberechtigt ist, seine Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr drei Mal erhöhen wird.

Australische Notenbank belässt Zinsen auf Rekordtief

Die Zinsen in Australien bleiben auf einem Rekordtief. Der Zinssatz steht weiter bei 1,50 Prozent, teilte die Reserve Bank of Australia am Dienstag in Sydney mit. Bereits seit August vergangenen Jahres verharrt der Zinssatz nun auf diesem Niveau, damals wurde der Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Notenbank Australiens keinen Zinsschritt unternimmt.

Koalitionsspitzen segnen Maßnahmenpaket für innere Sicherheit ab

Die Spitzen der großen Koalition haben am Montag bei ihrem Treffen in München grünes Licht für ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der inneren Sicherheit gegeben. Die Neuregelungen sollen die Überwachung und Abschiebung von Asylbewerbern vereinfachen, die von den Behörden als gefährlich eingestuft werden. Die Bundesminister für Inneres und Justiz hatten das Paket bereits im Januar als Konsequenz aus dem Berliner Weihnachtsmarktanschlag vorgestellt. Die Spitzenrunde der Koalition segnete es nun offiziell ab.

Verteidigungsminister: Österreich plant neue "Balkan-Grenzschutzoffensive"

Österreich will die sogenannte Balkanroute für Flüchtlinge noch stärker abriegeln. Die westliche Balkan-Route sei noch nicht so geschlossen, wie es nötig wäre, sagte Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil der Welt. "Wir glauben nicht, dass die europäischen Außengrenzen durch die EU bisher ausreichend geschützt werden", sagte der SPÖ-Politiker. Österreich strebe daher "zusammen mit 15 weiteren Ländern entlang der Balkan-Route und den Visegrad-Staaten eine enge Zusammenarbeit im Rahmen einer neuen Balkan-Grenzschutzoffensive" an.

Erneut Proteste gegen die Regierung in Rumänien

Die Proteste gegen die Regierung in Rumänien halten an: Bereits den siebten Tag in Folge gingen am Montag landesweit erneut tausende Menschen auf die Straße. In der Hauptstadt Bukarest versammelten sich am Abend rund 10.000 Demonstranten. Auch in anderen rumänischen Städten gab es wieder Kundgebungen.

EU-Außenbeauftragte Mogerhini reist Ende der Woche nach Washington

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini reist Ende der Woche zu ersten Gesprächen mit Vertretern der neuen US-Regierung nach Washington. Sie hoffe, "gemeinsames Terrain" für eine Zusammenarbeit zu finden, sagte Mogherini am Montagabend in Brüssel. Sie kündigte gleichzeitig an, dass Vize-Präsident Mike Pence am 20. Februar zu einem Besuch "der EU-Institutionen" in Brüssel erwartet wird. Mogherini sprach von einem "sehr wichtigen politischen Signal".

Präsident des britischen Unterhauses will keine Rede Trumps im Parlament

Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat sich strikt gegen einen Besuch von US-Präsident Donald Trump in der Parlamentskammer ausgesprochen. Bercow sagte am Montag, eine Rede vor dem Unterhaus sei kein "automatisches Recht, es ist eine verdiente Ehre". Bercow verknüpfte seine Ablehnung direkt mit Trumps umstrittenen Einreiseverboten in die USA.

US-Bundesregierung verteidigt Einreiseverbot vor Bundesberufungsgericht

Die US-Regierung hat ihr Einreiseverbot am Montag vor einem Bundesberufungsgericht verteidigt. Das von US-Präsident Donald Trump erlassene Dekret sei "rechtmäßig", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des US-Justizministeriums. Es liege in der Machtbefugnis des Präsidenten, über die "Einreise von Fremden in die Vereinigten Staaten und die Aufnahme von Flüchtlingen" zu entscheiden. Der entsprechende "Durchführungsbeschluss" entspreche somit der Rechtspraxis.

Rechtsstreit um Trumps Einwanderungsverbote geht in nächste Runde

Das juristische Ringen um das umstrittene Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump geht am Dienstag in eine weitere Runde - ein schnelles Ende zeichnet sich nicht ab. Regierung und Gegner des Dekrets gaben am Montag vor einem Bundesberufungsgericht schriftliche ihre Stellungnahmen ab. Das Justizministerium verteidigte dabei erneut das Einreiseverbot. Eine mündliche Anhörung ist für Dienstagnachmittag (Ortszeit) angesetzt.

Israels Parlament legalisiert Siedlerposten auf palästinensischem Land

Das israelische Parlament hat zahlreiche Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland legalisiert. Die Knesset-Abgeordneten votierten am Montagabend mit 60 gegen 52 Stimmen für den umstrittenen Entwurf, der bislang illegale Siedler-Außenposten auf Arealen in palästinensischem Privatbesitz von nun an für rechtmäßig erklärt.

Israel beginnt Zerstörung der geräumten Siedlung Amona im Westjordanland

Israel hat vier Tage nach der Räumung der illegalen jüdischen Siedlung Amona im besetzten Westjordanland mit dem Abbau und der Zerstörung des Außenpostens begonnen. Kräne schufen Wohnwagenhäuser weg, andere Gebäude wurden demoliert, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Siedlung war ohne Genehmigung der israelischen Regierung auf palästinensischem Privatland errichtet worden.

GB/BRC flächenbereinigter Einzelhandelsumsatz Jan -0,6% gg Vj

GB/BRC Einzelhandelsumsatz gesamt Jan +0,1% gg Vj

Japan/Index Frühindikatoren Dez +2,6 gg Vm

Japan/Index gleichlaufende Indikatoren Dez +0,1 gg Vm

Japan/Währungsreserven Jan 1,232 Bill USD

Japan/Währungsreserven Jan +14,67 Mrd USD gg Vormonat

Taiwan Exporte Jan +7,0% gg Vorjahr (PROG +6,1%)

Taiwan Importe Jan +8,4% gg Vorjahr (PROG +7,0%)

Taiwan Handelsbilanz Jan Überschuss 3,50 Mrd USD (PROG Überschuss 3,9 Mrd USD)

Philippinen Verbraucherpreise Jan +2,7% gg Vorjahr (PROG +2,8%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Jan +2,5% gg Vorjahr

