Sowohl Gold als auch Silber haben ihre Schlüsselwiderstände geknackt. Und wenn solche Widerstände aus dem Markt genommen sind, dann setzt meist auch eine entsprechend positive Reaktion ein. Übrigens: Gold und Silber sind gestern gestiegen, obwohl der Dollar fester gewesen ist. Es geht also, auch wenn einige das immer bezweifeln. Was kommt jetzt? Normalerweise müssen wir auch einmal mit einem Rücksetzer rechnen - vielleicht sogar in Richtung unseres Ausbruchsniveaus. Aber sollte Silber tatsächlich den Sprung über die Region von 17,90/18,00 Dollar schaffen, dann würde uns der Chart auf eine schnelle Rallye Richtung 19,00 Dollar hinweisen. Wie Sie sehen, es bleibt spannend.

