Zürich - Das Geschäftsklima in der Schweiz hat sich gemäss dem Unternehmensbarometer des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY zum ersten Mal seit Jahresbeginn 2014 wieder etwas verbessert. 87% der Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage positiv. Und auch die Prognosen zur Umsatz- und Geschäftsentwicklung bleiben bei den 700 befragten Unternehmen zuversichtlich. Besonders gut ist die Geschäftslage aktuell im Sektor Life Sciences. Die grosse Mehrheit (93%) aller Unternehmen bewertet ihren aktuellen Zustand als insgesamt stabil. Der Anteil sehr stabiler Unternehmen ist allerdings um drei Prozentpunkte, auf aktuell 35% gesunken.

Weiter rechnen die Schweizer Unternehmen mit einer Verbesserung der Konjunktur, die Konjunkturpessimisten sind auf dem Rückzug: Ihr Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr von 26 auf 11% verringert. Gleichzeitig rechnen aktuell 27% (Vorjahr 23%) mit einer anziehenden Wirtschaft. Trotz der steigenden Zuversicht sind die Unternehmen noch immer weit zurückhaltender als zu Jahresbeginn 2014, als der Schweizer Franken gegenüber dem Euro noch schwach war und jeder Zweite mit einer Konjunkturverbesserung rechnete.

Trotz der positiveren Konjunkturaussichten bereitet deren mögliche weitere Entwicklung den Unternehmen weiterhin Sorge. Als noch grössere Gefahr sehen sie einzig die anhaltende Währungsstärke. Auch der wichtige aber kostspielige Umgang mit Cyber-Security fordert die Unternehmen eindeutig mehr als in früheren Befragungen.

«Der noch immer starke Schweizer Franken bremst viele Unternehmen in deren Entwicklung. Auch eine mögliche schwache Konjunkturentwicklung und die weltpolitischen Unsicherheiten beschäftigen die Firmenleitungen sehr», schätzt Heinrich Christen, Managing Partner Regions bei EY Schweiz, die Resultate ein. «Das weiterhin volatile, unsichere und komplexe Umfeld fordert die mittelständischen Unternehmen besonders stark.»

Investitionsdynamik kehrt zurück

28% der Unternehmen in der Schweiz planen, ihre Gesamtinvestitionen in den kommenden sechs Monaten zu erhöhen. So investitionsfreudig waren die Unternehmen zuletzt zu Jahresbeginn 2014. Nur jedes elfte Unternehmen will die Investitionstätigkeit zurückfahren. Die Beschäftigungsdynamik sinkt im Vergleich zum Vorjahr minim und bleibt positiv. Gut jeder fünfte Betrieb (21%) will aktuell zusätzliche Mitarbeitende anstellen während weiterhin nur jedes neunte Unternehmen Stellenstreichungen in Betracht zieht.

Fachkräftemangel ...

