Berlin - Die Aussage des neuen US-Präsidenten, Donald Trump, "Es gibt viele Mörder, wir haben viele Mörder. Denken Sie, unser Land ist so unschuldig?" ist eine mittlere Revolution, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Widerspricht er damit doch der offiziellen Lesart US-amerikanischer Außenpolitik.

