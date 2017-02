Zürich - Der zweite Teil der weltweiten Umfrage über die Generation Y bei der Arbeit, welche die Manpower Gruppe von Februar bis April 2016 bei 19'000 zwischen 1982 und 1996 geborenen jungen Leuten in 25 Ländern, darunter auch die Schweiz, durchführte, dokumentiert ihre Karriereprioritäten sowie die Art der Fähigkeiten, die sie gerne weiterentwickeln möchten.

Die Schweizer Ergebnisse:

Nur 16 % der Schweizer Millennials sehen das Erreichen einer Führungsposition als Ziel einer Laufbahn. Mit tollen Kollegen zu arbeiten (33 %) oder einen positiven Beitrag zu leisten (20 %), ist in ihren Augen wichtiger. Die Millennials sind mehr daran interessiert, individuelle Kompetenzen zu erwerben (73 %) als Führungskompetenzen weiterzuentwickeln (27 %). 75 % der Y würden die Stelle wechseln, wenn man ihnen bei identischem Gehalt Möglichkeiten bieten würde, sich aus- und weiterzubilden. Mit dem Führungsstil ihrer Vorgesetzten sind 70 % der Schweizer Millennials zufrieden, aber sie sind überzeugt, dass sie begabter als ihre Chefs wären, wenn es darum geht, ihren Untergebenen zuzuhören, Feedback zu geben und sie zu motivieren.

«Fähigkeiten erwerben und weiterentwickeln ist ein unumgänglicher Faktor für ein Vorankommen in einer im Wandel begriffenen Arbeitswelt, in der Jobsicherheit durch Karrieresicherheit ersetzt wurde. Zwar sind sich die Millennials, die bis 2020 ein Viertel der berufstätigen Bevölkerung ausmachen werden, der Notwendigkeit bewusst, während ihrer gesamten Laufbahn dazulernen zu müssen. Doch sie erwarten von den Unternehmen, für die sie arbeiten, dass sie ihnen Möglichkeiten zur Weiterbildung bieten. Es handelt sich hier um einen neuen Parameter, den die Arbeitgeber und Personalmanager berücksichtigen müssen, wenn sie junge Talente anziehen und an ihr Unternehmen binden möchten. Die Möglichkeit, die eigenen ...

