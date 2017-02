War es das mit der Trump-Rally? Geht der DAX nun in eine Seitwärtsphase über? Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX kann man in nur wenigen Wochen eine durchaus stattliche Seitwärtsrendite ergattern.

Nach der Wahl von Republikaner Donald Trump zum neuen US-Präsidenten im November des vergangenen Jahres strebten die Aktienmärkte nach oben. Die Marktteilnehmer spekulierten in den vergangenen Wochen auf eine goldene Zukunft der US-Wirtschaft. So plant Trump laut Medienberichten unter anderem mehr staatliche Investitionen in die Infrastruktur und weniger Steuern auf Unternehmensgewinne. Trump habe sich vor kurzem aber auch über protektionistische Pläne wie beispielsweise Strafzölle für deutsche Autobauer geäußert. Was wiederum Ängste vor einem Handelskrieg schürt. Und für Verunsicherung am deutschen Aktienmarkt sorgt. Was nicht verwundert. Denn Deutschland ist eine Exportnation und die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein sehr wichtiger Handelspartner. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...