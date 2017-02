In unserem letzten Biotech-Roundup von vergangener Woche hatten wir noch einmal darauf verwiesen, dass bei Paion (WKN: A0B65S) kurstechnisch auf der Longseite nun erstmal nichts mehr zu holen sein dürfte. Heute geht es für das Papier wieder deutlich abwärts. Die nächste Kapitalerhöhung vergrault Aktionäre.

Paion beabsichtigt, insgesamt rund 2,44 Millionen neue Aktien unter Gewährung eines Bezugsrechts für Altaktionäre zum Preis von je 2,05 Euro auszugeben. Die Bezugsfrist beginnt am 10. Februar und endet am 27. Februar. Nicht gezeichnete Aktien sollen von einem US-amerikanischen institutionellen Investor erworben werden. Paion wird somit ein Bruttoerlös in Höhe von knapp 5 Millionen Euro zufließen. Der Ausgabepreis ...

