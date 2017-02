Bad Marienberg - Die ETERNA Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Europa, finalisiert ihr Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe 2012/2017, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...