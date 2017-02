STOCKHOLM (dpa-AFX) - Hohe Wertminderungen haben den schwedischen Energiekonzern Vattenfall 2016 tiefer ins Minus gedrückt. Unter dem Strich schrieb das Staatsunternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 26 Milliarden schwedischen Kronen (rund 2,75 Mrd Euro). Der Umsatz sank von 164,5 auf 152,7 Milliarden Kronen, wie der Konzern am Dienstag in Stockholm mitteilte.

"Trotz der Fortschritte in einigen Bereichen bleibt die Situation im Stromgeschäft aufgrund der niedrigen Großhandelspreise für Strom sowie andauernder Überkapazitäten weiter angespannt", sagte Vattenfall-Chef Magnus Hall einer Mitteilung zufolge. Ende September hatte Vattenfall seine Braunkohlesparte in der Lausitz an die tschechische EPH-Gruppe verkauft./wbj/DP/stb

