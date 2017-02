Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Valentinstag 2017 - Männer und Frauen im Vergleich [Infografik](press1) - 7. Februar 2017 - Männer und Frauen gehen den Valentinstagunterschiedlich an und haben verschiedene Erwartungen. Während fast dreiViertel der Damen ein Geschenk zum Valentinstag erwartet, sind es bei denHerren gerade einmal 41%. Auch die bevorzugte Geschenkart ist höchstunterschiedlich: Die Damen verschenken gerne ein Dinner-Date undPersönliches, während die Herren klassisch Blumen und Schmuck schenken.Was treibt uns an, am Valentinstag etwas zu schenken? Sind wir immerglücklich über das Geschenk des Partners/der Partnerin? Welches Geschlechtverschenkt gerne Erotisches? Diese und weitere Fragen beantwortet seitNeuestem die Infografik "Valentinstag - Wie tickt das andere Geschlecht?".Die verwendeten Werte entstammen einer Vielzahl von veröffentlichtenStatistiken von Organisationen sowie bekannten Medien.Link zur Infografik: https://www.geschenkidee-sofort.de/blog/Valentinstag-Infografik-2017Über Geschenkidee-sofort.de:Auf Geschenkidee-sofort.de präsentiert ein Team von erfahrenen Online-Experten täglich die neuesten Geschenkideen. Eine grosse Auswahl von mehrals 230.000 Geschenken in 200 Kategorien wird ergänzt durch denpraktischen Geschenkefinder und eine TOP-100 Liste der populärstenGeschenke aller Zeiten. Das Angebot rundet ein redaktioneller Geschenke-Magazin ab.Pressekontakt:Martin Benoitfind-a-presentFrederikstraat 8132514 LX Den HaagNiederlandeEmail: mailto:kontakt@geschenkidee-sofort.deHomepage: https://www.geschenkidee-sofort.de/Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

