Nachdem sich der DAX am Montag zunächst richtungslos zeigte, fand er am Nachmittag dann doch eine klare Richtung: Abwärts. Am Ende des Tages stand ein Minus von rund 1,2 Prozent auf der Kurstafel. Was ihn momentan beeinflusst und wie es weitergehen könnte, verrät Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.