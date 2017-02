Klartext: Siemens und ThyssenKrupp

Liebe Leserin, lieber Leser,



bei Siemens ticken die Uhren etwas anders - das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab. Insofern konnte das Unternehmen bereits die Zahlen zum "1. Quartal" veröffentlichen, denn das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres ging vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2016.

Chart Siemens Aktie

Quelle: tradingview.com

Diese Daten sind bekannt und waren durchaus gut ausgefallen: Der Gewinn stieg um 25% auf 1,9 Mrd. Euro, und der unverwässerte Gewinn pro Aktie kletterte von 1,89 auf 2,25 Euro je Aktie. Noch erfreulicher (und an der Börse wird bekanntlich eher die Zukunft gehandelt):



Siemens hat Gewinnprognose für 2017 angehoben

Siemens hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Zuvor hieß es, es werden in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich 6,80 bis 7,20 Euro je Aktie verdient. Nun sollen es 7,20 Euro bis 7,70 Euro Gewinn pro Aktie werden. Das klingt natürlich gut! Was nicht so gut klingt: Der Dachverband Kritische Aktionäre hat schwere Vorwürfe gegen das Siemens-Management erhoben. Am 1. Februar fand die Siemens-Hauptversammlung statt, bei der der Dachverband Gegenanträge stellte. So habe Siemens Windparkprojekte "ohne zureichende Konsultation der betroffenen indigenen Bevölkerung" unterstützt und der Vorstand habe es versäumt, eine im Sinne von Menschenrechten und Umweltzerstörung einwandfreie Lieferkette auszuweisen. Die Gegenanträge fanden zwar nur wenig Unterstützung und ich weiß auch nicht, inwiefern die Vorwürfe berechtigt sind. Was ich aber weiß: Ich finde es gut, dass Kritik wie diese überhaupt formuliert wird, und finde den Dachverband Kritische Aktionäre deshalb klasse. Da habe ich direkt mal geschaut, zu welchem Unternehmen die sonst noch was zu sagen hatten. Und da stieß ich auf ThyssenKrupp:



Auch bei ThyssenKrupp weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab, weshalb bereits in wenigen Tagen (9. Februar) die Zahlen zum 1. Quartal des laufenden ThyssenKrupp-Geschäftsjahres anstehen. Diese beziehen sich dann auf den Zeitraum Oktober bis Dezember 2016. Ende Januar hatte der Konzern zudem zur Hauptversammlung geladen. Dort war nichts Weltbewegendes beschlossen worden. Aufgefallen war mir die relativ niedrige Zustimmungsquote (74,05% Zustimmung) zur Verwendung des Jahresgewinns. Vielleicht war da einigen die Dividende von 0,15 Euro je Aktie zu mager ausgefallen! 15 Cents je Aktie, das summiert sich laut ThyssenKrupp auf rund 84,89 Mio. Euro. Angesichts der Tatsache, dass der Bilanzgewinn 1,427 Mrd. Euro betrug, hätte da durchaus eine höhere Ausschüttungsquote drin sein können. Aber die Mehrheit in Bezug auf die Aktien hat sich entschieden.

Kritik vom Dachverband Kritische Aktionäre

Und auch bei ThyssenKrupp gab es zur Hauptversammlung Gegenanträge zu den zur Abstimmung stehenden Punkten. Der Dachverband Kritische Aktionäre prangerte u.a. an, dass in Brasilien seit mehreren Jahren Fischer und Anwohner unter einem ThyssenKrupp Stahlwerk leiden würden. Grundlegende Menschenrechte seien im Lieferantenkodex von ThyssenKrupp nicht enthalten, zudem würde das Unternehmen Waffen in politisch instabile Länder exportieren. Was da dran ist, kann ich ohne nähere Recherche nicht beurteilen. Fakt ist, dass diese Gegenanträge des Dachverbandes Kritische Aktionäre von den ThyssenKrupp-Aktionären mit hohen Mehrheiten abgewiesen wurden.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "Die Wahrheit ist ein bitterer Trank, und wer sie braut hat selten Dank, denn der Menge schwacher Magen kann sie nur verdünnt vertragen." - Deutsches Sprichwort

