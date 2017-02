Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag trotz verhaltener Vorgaben aus den USA mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Politische Risiken sorgen aber weiterhin für eine gewissen Zurückhaltung, heisst es im Handel. In der ersten halben Handelsstunde stützen die defensiven Schwergewichte den Index, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...