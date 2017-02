Wallisellen (ots) -



Goldrausch auf höchstem Level - Mit der Verschmelzung von Glas und

ästhetisch hochwertigen Materialien schafft Konzeptglas ein

einzigartiges Ambiente. Das hat sich auch das Rooftop Restaurant in

Zürich gewünscht: zwischen Gang und Bistro erzeugt seit Frühjahr 2016

eine elegante Trennwand mit goldig schimmernden Elementen einen Hauch

von Luxus. Für dieses Projekt erhielt Konzeptglas nun die

Auszeichnung «ICONIC AWARDS 2017: Interior Innnovation».



Die Herausforderung lag in der Herstellung eines Glaselementes mit

22 mm Dicke. Dank der Innovation und Leidenschaft der internen

Spezialisten konnte ein Produkt realisiert werden, welches das

Restaurant Rooftop einzigartig macht. Neben der Trennwand umfasste

der Auftrag auch die Herstellung einer Sichtschutz-Folie im Corporate

Design, die auf die Glastüren appliziert wurde, sowie die Signaletik,

Wegweisung und Beschriftungen - umgesetzt mit einer klassischen

Folienbeschriftung.



Für das Konzept und Design zeichnet sich Raphael Otto vom

ATELIER72 verantwortlich.



"Das Konzeptglasverfahren ist genau das, was ich gesucht habe",

sagt Otto. "Innert Tagesfrist hatte ich bereits verschiedene Muster

von Frontwork bekommen. Die Zusammenarbeit war zielorientiert und

unkompliziert, mit einem Ansprechpartner für alles."



Konzeptglas ist eine Idee aus der Werkstatt von Frontwork.

Sämtliche Kreationen sind Unikate.



Herstellung: Frontwork AG, Maurizio Ghiotto, Wallisellen



