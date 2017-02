Um 10: DAX hält die 10.500 Punkte - Böiger Wind aus allen Richtungen

Das, was Anleger am wenigsten mögen, ist Unsicherheit darüber, woher an der Börse gerade der Wind weht. In politischer Hinsicht haben es die Märkte derzeit mit starken Scherwinden zu tun, das heißt Windstärke und -richtung können sich jederzeit und überraschend ändern. Keine einfache Situation für Piloten, aber auch für Investoren.

Politisch kommt gerade sehr viel Wind aus unterschiedlichen Richtungen, da gehen viele Anleger lieber an die Seitenlinie. Die gestern verstärkt eingesetzten Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch heute im späteren Handelsverlauf fortsetzen. Zunächst aber kann sich der DAX über der Marke von 11.500 Punkten stabilisieren.

