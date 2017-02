ams: Die Vorfreude ist groß

Die Aktie des Halbleiterkonzerns ams (WKN: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4) schoss am Dienstag geradezu in die Höhe. Dabei hatte das in der Schweiz börsennotierte steirische Unternehmen auf den ersten Blick keine spektakulären Zahlen präsentiert.

Im Schlussquartal 2016 fielen die Erlöse sowohl im Vergleich zum dritten Quartal als auch zum vierten Quartal 2015 um 9 Prozent auf 133,6 Mio. Euro. Allerdings lag der Umsatz am oberen Ende der eigenen Erwartungen. Außerdem wurde für das erste Quartal 2017 ein sequentieller Umsatzanstieg auf 141 bis 148 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Gegenüber dem Vorjahr sollen die Erlöse stabil ausfallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...