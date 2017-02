Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag trotz verhaltener Vorgaben aus den USA mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Politische Risiken sorgen aber weiterhin für eine gewisse Zurückhaltung, heisst es im Handel. In der ersten halben Handelsstunde stützen die defensiven Schwergewichte den Index, derweil die zuletzt auf Hochtouren laufende Berichtssaison eine Atempause einlegt. Daher fehlten auch von dieser Seite Impulse für grössere Bewegungen.

Die Politik des US-Präsidenten Donald Trump bleibt Thema. Einem Händler zufolge fahren die Anleger zunehmend "auf Sicht", weil sie nicht wissen, wie sie die wirtschaftspolitischen Entwicklungen und deren Bedeutung für die Märkte einordnen sollen. Nachdem ein Gericht Trumps Pläne für Einreiseverbote durchkreuzt hat, setzte dieser zuletzt seinen Kreuzzug gegen die Richter fort. Sorgen bereitet den auch derzeit die Zukunft des Euroraums.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,13% höher bei 8'341,98 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,04% auf 1'324,89 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) klettert 0,13% auf 9'123,96 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln werden 17 höher, zwölf tiefer und ABB unverändert gehandelt.

Beste Blue Chips sind im frühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...