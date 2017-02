Der Ausbruch aus dem ansteigenden Dreieck, das die lange Bodenbildung der VW-Aktie begleitete, erfolgte mit großer Dynamik. Jetzt hat der Kurs wieder auf die obere Begrenzung dieser Formation zurückgesetzt, wie Sie unten im Chart sehen. Ein klassischer Pullback an den Ausbruchslevel, Einstiegschance für diejenigen, die beim ursprünglichen Befreiungsschlag nicht mit dabei waren? Eine Chance, noch einmal billiger in die Aktie hineinzukommen? Oft ist das so. Aber ist das auch diesmal eine Chance - oder eher der Anfang vom Ende?

Ein Risiko, dass die Aktie weiter abrutscht, ist immer da, sonst würde der Pullback an sich ja gar nicht erst entstanden sein. In diesem Fall ist es die Erkenntnis, dass die durch den Abgasskandal entstandenen Kosten womöglich eben noch nicht wie erhofft abgearbeitet sein dürften. Immer wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...