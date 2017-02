New York/Frankfurt (awp/sda/reu) - Der Vorstandschef des weltgrössten Generikaherstellers Teva nimmt nach einer Reihe von Rückschlägen seinen Hut. Erez Vigodman, der seit drei Jahren an der Spitze des israelischen Unternehmens stand, tritt mit sofortiger Wirkung zurück, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Sein Nachfolger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...