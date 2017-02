Die JA Solar Holdings Co., Ltd. (Peking, China) berichtete am 06.02.2017, dass die China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE) einen Käuferkredit-Versicherungsschutz für den Export von Photovoltaik-Modulen mit rund 300 MW gewährleistet habe. Die Module kommen bei einem Projekt des internationalen Energie-Unternehmens ENEL S.p.A. (Rom, Italien) in Brasilien zum Einsatz. Die versicherte Summe betrug 145 Millionen US-Dollar.

