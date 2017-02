Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gestiegenen politischen Risiken in der Eurozone bremsen auch am Dienstag die europäischen Börsen. Angesichts der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April und den damit verbundenen politischen Gefahren halten sich die Investoren mit Aktienkäufen zurück. Nach dem starken Rücksetzer am Vortag handelt der DAX 0,2 Prozent höher bei 11.535 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 1 Punkt auf 3.237 nach. Gestützt werden die Börsen ein wenig vom schwachen Euro.

"Die Wahl in Frankreich verursacht eindeutig Angst", sagt Chris Weston vom Broker IG Markets. Im Devisenhandel wird daher der Euro verkauft, vor allem gegen den Dollar. Zum Greenback ist der Euro von 1,0750 im asiatischen Handel bis auf 1,0674 Dollar ebenfalls kräftig abgerutscht. Zum Yen ist die Gemeinschaftswährung am Morgen mit einem Kurs von 119,54 Yen auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen.

Laut Weston ist die Zinsdifferenz zwischen Bundesanleihen und französischen Anleihen so hoch wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. "Wir sehen immer mehr Anzeichen, dass Investoren und Portfolio-Manager ihre französischen Anlagen verkaufen oder sie absichern", so der Teilnehmer.

Munich Re werden nach schwachen Ergebnissen verkauft

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Rückversicherer im Blick. Bei der Munich Re ist der Gewinn nach Steuern mit 500 Millionen Euro um rund 10 Prozent hinter der Konsensprognose der Analysten zurückgeblieben. Das lässt den Kurs um 1,9 Prozent nachgeben. Hannover Rück hat dagegen das Gewinnziel 2016 deutlich übertroffen, was den Kurs um 0,9 Prozent steigen lässt.

Nach Quartalszahlen der französischen Bank BNP Paribas wird die Aktie verkauft. BNP Paribas verlieren 4,4 Prozent. Die Bank hat im vierten Quartal weniger verdient als Analysten erwartet hatten. Im Sog der BNP-Aktie verlieren auch Credit Agricole 1,8 Prozent und Societe Generale 2,2 Prozent. Die Kursverluste der Banken halten den Pariser Leitindex CAC-40 im Minus.

BP hat 2016 aufgrund der niedrigen Ölpreise den zweiten Jahresverlust in Folge eingefahren. Das lässt den Kurs von BP um 2,4 Prozent nachgeben.

Aktienrückkauf treibt Gea nach oben

Bei den deutschen Nebenwerten fallen Gea-Aktien mit einem Kursgewinn von 5,8 Prozent auf. Der Hersteller von Anlagen für die Lebensmittelindustrie will für bis zu 450 Millionen Euro Aktien zurückkaufen. Nach einer Gewinnwarnung im dritten Quartal 2016 müsse Gea das Anlegervertrauen zurückgewinnen, kommentiert die DZ Bank.

Metro-Aktien handeln 3,1 Prozent oder 0,95 Euro niedriger. Das Kursminus geht auf das Konto des Dividendenabschlags von 1 Euro je Stammaktie. Die Aktionäre haben am Vorabend der Aufspaltung der Metro in einen Lebensmittelhändler und einen Händler von Unterhaltungselektronik wie erwartet zugestimmt.

Papiere des Versicherers Talanx steigen nach laut Händlern guten Quartalszahlen um 0,9 Prozent. Jenoptik hat 2016 beim Auftragseingang und Gewinn die Konsensprognosen leicht übertroffen. Der Kurs handelt 1,5 Prozent fester.

Eine Abstufung von "Kaufen" auf "Halten" durch Kepler drückt die Daimler-Aktie um 0,5 Prozent nach unten. Uniper geben um 1,3 Prozent nach, nachdem die Societe Generale die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt hat. Thyssenkrupp profitieren mit einem Kursplus von 1,4 Prozent von einer Hochstufung auf "Outperform" durch die australische Bank Macquarie.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.239,43 0,03 1,12 -1,55 Stoxx-50 2.999,17 0,18 5,26 -0,38 DAX 11.535,22 0,22 25,38 0,47 MDAX 22.537,16 0,77 171,30 1,57 TecDAX 1.829,15 -0,06 -1,06 0,96 SDAX 9.703,69 0,02 2,19 1,94 FTSE 7.207,56 0,49 35,41 0,91 CAC 4.778,37 0,01 0,29 -1,73 Bund-Future 163,65 0,22 -0,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0674 -0,10% 1,0684 1,0738 +1,5% EUR/JPY 119,7064 +0,10% 119,5889 120,49 -3,8% EUR/CHF 1,0661 +0,17% 1,0643 1,0661 -0,5% EUR/GBP 0,8627 +0,09% 0,8587 1,1601 +1,2% USD/JPY 112,13 +0,17% 111,94 112,22 -4,1% GBP/USD 1,2372 -0,55% 1,2441 1,2457 +0,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,03 53,01 +0,0% 0,02 -3,0% Brent/ICE 55,74 55,72 +0,0% 0,02 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,30 1.235,61 -0,3% -4,31 +6,9% Silber (Spot) 17,63 17,74 -0,6% -0,11 +10,7% Platin (Spot) 1.007,45 1.015,25 -0,8% -7,80 +11,5% Kupfer-Future 2,63 2,65 -0,7% -0,02 +5,1% ===

