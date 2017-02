Frankfurt - Die Konjunktur in Deutschland ist robust und die Industrieproduktion, die heute Morgen zur Veröffentlichung ansteht, dürfte den dritten Monat in Folge zugelegt haben, berichten die Analysten der Helaba.Neben dem deutlich gestiegenen Auftragseingang liefere der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes eine positive Indikation. Dieser liege mit 56,4 Punkten weit im Expansionsbereich und lasse so auf eine positive Entwicklung schließen. Im Wochenverlauf stünden auch in Spanien, Italien und Frankreich Produktionszahlen auf dem Programm. Auch hier seien leichte Verbesserungen zu erwarten.

