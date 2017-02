Linz - In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe) hat der Präsident der Schweizer Notenbank (SNB) Thomas Jordan die Währungspolitik seines Landes verteidigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Er sehe keine Alternative zu Negativzins und Deviseninterventionen. "Für uns sind die Negativzinsen im Moment unverzichtbar, um zumindest teilweise die historische Zinsdifferenz zum Euro und anderen Währungen zu erhalten", habe er gesagt. Die SNB verteidige die Aufwertung des CHF mit Negativzinsen von -0,75% seit 15.01.2015. Zweitens nutze sie Devisenmarktinterventionen und investiere mit den angekauften Devisen in Aktien globaler Unternehmen. Ein bestimmter EUR/CHF-Mindestkurs werde damit nicht mehr verfolgt. SNB-Präsident Jordan sehe darin keinen Interessenskonflikt, wenn die SNB z. B. Anteile von Microsoft oder Apple besitze. Die Aussichten: EUR/CHF sei weiter unter Druck. Die Bandbreite liege zwischen 1,0580 und 1,0760. (07.02.2017/alc/a/a)

