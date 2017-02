Statoil meldet einen Milliardenverlust, und auch Konkurrent BP enttäuscht die Anleger. Die Ölpreis-Krise hat Europas Konzerne weiter fest im Griff. Der eiserne Sparkurs bringt ihnen bisher noch keine Erfolge.

Trotz steigender Ölpreise sind die Ergebnisse der beiden Förderkonzerne BP und Statoil Ende 2016 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. BP verdoppelte seinen Überschuss im vierten Quartal zwar auf 400 Millionen Dollar, wie der britische Energiekonzern am Dienstag bekanntgab. Allerdings hatten Analysten einen Gewinn von 560 Millionen Dollar prognostiziert.

Der norwegische Konkurrent Statoil schrieb im vierten Quartal einen Betriebsverlust von 1,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier eigentlich mit einem Überschuss von 2,1 Milliarden Dollar gerechnet. Grund für den Verlust seien Wertminderungen in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar. Deutlich reduzierte Kosten federten den Umsatzeinbruch etwas ab.

Dennoch stand für Statoil bei dem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis ein Verlust von 208 Millionen US-Dollar in den Büchern. 2015 hatte der norwegische Staatskonzern bei dieser Größe noch einen Gewinn verbucht. Unter dem Strich ging der Verlust im vergangenen Jahr allerdings auf rund 3,3 Milliarden Dollar zurück. Das Jahr davor hatte hier noch ein Minus von rund 8 Milliarden Dollar gestanden - damals musste der Konzern wegen des schon 2015 stark gesunkenen Ölpreises hohe Abschreibungen vornehmen.

Der Umsatz brach 2016 um fast ein Viertel auf 46 Milliarden Dollar ein. Der Konzern kämpft vor allem in den Vereinigten Staaten mit Problemen. Das Geschäft in Norwegen sei dagegen solide gewesen, sagte Konzernchef Eldar Saetre. Er will die Kosten jetzt um eine weitere Milliarde Dollar jährlich drücken. Das bisherige Sparprogramm sei erfolgreicher als erwartet. Hier waren einmal Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar geplant - es sind mehr als drei Milliarden Dollar zusammengekommen. An der Börse verlor die Aktie rund zwei Prozent an Wert.

Die britische BP hat im Schlussquartal 2016 zwar wieder schwarze Zahlen geschrieben. Bei einer wichtigen Kennziffer für Finanzanalysten enttäuschte der Konzern aber die Erwartungen: Der um Sonderposten bereinigte Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten - also ohne Veränderungen der Lagerbestände und Bewertungseffekte - lag bei 400 Millionen Dollar. Experten hatten mit deutlich mehr gerechnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...