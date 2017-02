Aschheim - Wirecard expandiert mit seinen Aktivitäten in der Sparte "boon" weiter. Die App, mit der Zahlungen an NFC-fähigen Kassenterminals ermöglicht werden, wurde heute in der Schweiz eingeführt. Nachdem die App in Grossbritannien und Frankreich etabliert wurde, sei die Schweiz der dritte Markt, in dem Konsumenten "boon" mit Apple Pay nutzen könnten, schreibt das Unternehmen aus Süddeutschland in einer Mitteilung.

Boon basiert auf einer digitalen Prepaid-Mastercard, die von Wirecard Card Solutions ...

Den vollständigen Artikel lesen ...