FMW-Redaktion

Seit der bisherige Favorit für die Hollande-Nachfolge Fillon stark angeschlagen ist wegen der Affäre um die Zahlungen aus der Staatskasse an Familienmitglieder, scheint Marine Le Pen im Aufwind zu sein. Sie hat zwar nach wie vor keine Koalitionspartner, bei den Wahlen im April wird sie aber ziemlich sicher in die Stichwahl gelangen, und dann kommt es darauf an, dass der Gegenkandidat von Le Pen - ob Fillon, Macron oder wer auch immer - auch die Stimmen jener bekommt, die eigentlich nicht für ihn, aber auf jeden Fall gegen Le Pen sind. Was aber wäre, wenn in Frankreich vor den Wahlen ein schwerer Terroranschlag passieren würde? Ein solches Ereignis könnte dann durchaus dazu führen, dass Le Pen Präsidentin wird!

Daher lohnt ein Blick darauf, was Le Pen eigentlich wirtschaftspolitisch machen will im Falle ihres Wahlsieges. Und das ist zunächst einmal die Abschaffung des Euro und die Wiedereinführung des Franc, der dann vermutlich "Neuer französischer Franc" heissen würde, wie Le Pens Wirtschaftsberater, Bernard Monot, vorgeschlagen hat. Le Pen würde dann fordern, den Euro zu ersetzen durch die Einführung eines Währungskorbs, ähnlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...