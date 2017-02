Learning Tree International (OTCQX: LTRE) erhält 5-Jahresvertrag von der NATO Communications and Information (NCI) Agency als ihr strategischer Lernpartner für die Bereitstellung von Schulungslösungen für ihr bis zu 33.000 Mitarbeiter umfassendes Team in Europa und Nordamerika. Learning Tree wird Schulungen in den Bereichen Projekt-, Programm- und Portfolio-Management, Cybersicherheit, Service-Management und technische IT-Systeme zur Unterstützung der NATO bei der Sicherung der Stabilität durch kontinuierliche und rasche Innovationen bereitstellen.

Learning Tree wurde im Rahmen eines Bieterverfahrens ausgewählt, in dessen Verlauf potenzielle Schulungspartner unter Berücksichtigung der Kriterien Konsistenz, Qualität und Kosteneffektivität ausgewählt wurden. Im Rahmen des Vertrags wird Learning Tree kommerzielle Schulungsdienste für die NCI Agency und die breitere Gemeinschaft der NATO-Agenturen zur Verfügung stellen. Die Schulungsmaßnahmen werden bereitgestellt durch eine Kombination von Vor-Ort-Kursen an über 40 unterschiedlichen NATO-Standorten, einschließlich Unterrichtsräume zur dauerhaften Nutzung an NATO-Standorten, die von Learning Tree vollständig ausgestattet werden, und durch öffentlich angesetzte Schulungsveranstaltungen in den Learning Tree Education Centres sowie durch AnyWare virtuelles Lernumfeld von Learning Tree.

"Wir haben mit der NATO seit mehr als 20 Jahren zusammengearbeitet. In dieser Zeit wurde uns ein umfassendes Verständnis für ihre Rahmenbedingungen und ihren Bedarf an flexiblen und zeitgerechten Schulungslösungen vermittelt", so Sean Craig, Managing Director, Learning Tree International EMEA. "Learning Tree ist einzigartig ausgestattet, um den Schulungsanforderungen der NATO dank unseres Erfahrungsreichtums bei der weltweiten Bereitstellung von Vor-Ort-Schulungen und der praktischen Erfahrung unserer Ausbilder und unserer umfangreichen Investitionen in digitale Lerntechnologie gerecht zu werden."

Über Learning Tree International

Learning Tree wurde im Jahr 1974 gegründet und ist ein führender Anbieter von IT-Schulungen für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit. Learning Tree bietet Managed Learning Services und Workforce-Optimierungslösungen- ein moderner Ansatz zur Bereitstellung von Schulungs- und Entwicklungsdiensten, die zur Verbesserung der IT-Servicebereitstellung beitragen. Hierzu gehören: Bedarfserhebungen, Qualifikationslücken-Analysen, gemischte Lernlösungen und Projektbeschleunigungs-Workshops

Mehr als 2,4 Millionen Fachkräfte konnten ihre Fähigkeiten durch die proprietäre Kursbibliothek von Learning Tree verbessern. Sie deckt unter anderem folgende Themen ab: Web-Entwicklung, Cybersicherheit, Projekt-Management, Agile, Betriebssysteme, Networking, Cloud-Computing, Führungskompetenzen und PRINCE2.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0800 282 353 oder auf unserer Website: LearningTree.co.uk

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

