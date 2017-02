München (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Alleinerziehende Eltern haben es nun wirklich nicht leicht. Abgesehen davon, dass sie Job und Kindererziehung unter einen Hut bringen müssen, fällt es auch äußerst schwer, Kontakte zu knüpfen und vielleicht wieder die große Liebe zu finden. Helfen soll hier die neue Fernsehshow "All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe", die ab dem 21. Februar dienstags ab 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen ist. Oliver Heinze durfte schon mal reinschauen.



Sprecher: Acht Singlemütter, sieben Singleväter und jede Menge Romantik in der Luft. Doch die 15 Alleinerziehenden treffen nicht irgendwo aufeinander.



O-Ton 1 (All Inclusive, 0:11 Min.): "Ja, wohin geht's denn? Gibst du mir einen Tipp?" "Nee!" "Ist es warm?" "Ja!" "Whuuaaaa...Wow, wir fliegen nach Spanien, España...oh yeah!"



Sprecher: An der spanischen Costa del Sol soll es ordentlich funken - das wünscht sich zum Beispiel die 26-jährige Singlemutter Omayra.



O-Ton 2 (All Inclusive, 0:09 Min.): "Ich würd mich so gerne wieder verlieben wollen. Ich vermisse die Flugzeuge im Bauch. Ich vermisse es, jeden Tag aufzustehen und mich zu freuen, wenn die Person mir schreibt. Ja, ich vermisse das wirklich."



Sprecher: Ähnlich geht es auch der 39-jährigen Dani aus Sachsen, Spitzname "Paradiesvogel", die seit fünf Jahren einen neuen Partner sucht.



O-Ton 3 (All Inclusive, 0:06 Min.): "Ja, das ist heute alles nicht so einfach. Man versucht, Leute kennenzulernen - aber ja, es war bisher noch kein Richtiger dabei."



Sprecher: Der Richtige könnte einer der sieben Singleväter sein, die am Flughafen das erste Mal aufeinandertreffen und zunächst etwas andere Vorstellungen von der Reise haben.



O-Ton 4 (All Inclusive, 0:12 Min.): "Action, Weiber, trinken und Party." "Ja, im Urlaub bei Sonne, Strand und Meer lässt es sich auch besser flirten, besser verlieben. Zu dem sind wir hier, zu dem haben wir uns angemeldet, wir Männer."



Sprecher: Da haben die Männer ja noch mal die Kurve gekriegt, und den romantischen Dates steht nichts mehr im Weg. Allerdings haben die Eltern ihre Rechnung ohne ihre Kinder gemacht.



O-Ton 5 (All Inclusive, 0:02 Min.): "Den Mann von meiner Mama suche ich aus!"



Sprecher: Einerseits muss der neue Partner nämlich nicht nur einem selbst, sondern auch den Kindern gefallen, andererseits hatten die alleinerziehenden Singles schon lange keine Dates mehr, und das kann manchmal richtig nerven.



O-Ton 6 (All Inclusive, 0:07 Min.): "Deine Hilfe brauche ich, ganz schnell!" "Wofür?" "Ich sehe aus wie ein Hängebauchschwein." "Warum muss ich dir helfen beim Klamotten aussuchen?"



Sprecher: Jede Menge Chaos und Romantik an der Costa del Sol, liebestolle Väter und Mütter, die auch gerne mal die Krallen ausfahren, und deren Kinder, die genaue Vorstellungen von den Dates der Eltern haben.



O-Ton 7 (All Inclusive, 0:08 Min.): "Mama darf, wenn sie jemanden findet oder mehrere findet, drei Mal jemanden küssen, und wenn sie keinen findet, dann nicht."



Abmoderationsvorschlag:



Die Kinder haben also bei der Partnersuche ein Wörtchen mitzureden. "All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" startet am 21. Februar um 20:15 Uhr bei RTL II.



ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Sandro Kolbe +49 (0)89 64185-6514 sandro.kolbe@rtl2.de