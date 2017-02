Die US-amerikanische Solar-Industrie verzeichnete 2016 ein nie dagewesenes Wachstum der Beschäftigungszahlen: Jeder 50. neue Arbeitsplatz in den USA wurde in der Photovoltaik-Industrie geschaffen. Das geht aus dem neuen "National Solar Jobs Census 2016" von The Solar Foundation hervor. Demnach wuchs die Beschäftigung im Solar-Sektor 17 mal schneller als in der gesamten US-Wirtschaft: Es kamen 51.000 neue Stellen hinzu, inzwischen arbeiten 260.077 Menschen in der US-Solarindustrie.

