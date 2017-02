Linz - Die Handelsrange für den EUR/HUF (Ungarischer Forint)-Kurs wird immer enger, da er kurzfristig zwischen der 100 - 200 - Tages Durchschnittslinie eingesperrt ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies gebe ihm Spielraum von 308,00 bis 310,60. Darüber hinaus finde die Oberbank noch Unterstützungen bei 306,60. Für heute stünden in Ungarn die Daten zur Industrieproduktion auf der Agenda. Die allgemeine Erwartung liege hier bei einem Wachstum von 0,50 Prozent im Jahresvergleich. Die Oberbank rechne hier eher mit einer positiven Überraschung und sehe daher einen stärkeren Forint, in einer Bandbreite von 308,00 bis 310,20. (07.02.2017/fc/a/m)

