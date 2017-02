Hamburg (ots) - Der Sänger freut sich über die Geburt seiner Tochter - und bangt gleichzeitig um das Leben seines Vaters. Mit CLOSER (EVT 08.02.) sprach Gil Ofarim (34) darüber, wie nah Freude und Leid bei ihm gerade zusammenliegen.



Gil ist sehr glücklich über die Geburt seiner ersten Tochter Anouk Marie: "Sie ist ein ganz tapferes Mädchen und hat ihre Mama und mich bei der Geburt sehr geschont", schwärmt der Sänger. Auch beruflich läuft es gerade rund: Mit der RTL-Musik-Show "It takes 2" und einer neuen Single. "Ich bin froh, zu meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum eine Single zu veröffentlichen, die meine Vergangenheit und Gegenwart zeigt", so Gil. Dennoch ist die Welt des einstigen Teenie-Idols ins Wanken geraten als sein Vater Abi Ofarim (79) ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Aufgrund einer seit Wochen anhaltenden Lungenentzündung musste Abi auf die Intensivstation verlegt und sogar ins künstliche Koma versetzt werden. "Es ist eine schwierige Situation. Ich durchlebe gerade ein Wechselbad der Gefühle", sagt sein Sohn. Der Spagat zwischen purer Freude und großer Sorge ist riesig, zumal der Sänger zu seinem Vater ein inniges Verhältnis pflegt. "Er ist nicht nur mein Vater, sondern auch mein bester Freund und klügster Ratgeber. Wir sind immer eins gewesen", sagte Gil vor einigen Jahren gegenüber CLOSER. Gils Managerin Yvonne Probst (38) berichtet: "Gil ist innerlich total zerrissen, weiß gerade nicht, was er fühlen soll. Nur gut, dass er mit Verena eine starke Frau an seiner Seite hat, die ihm verständnisvoll begegnet und jeglichen Stress von ihm fernhält."



Hinweis an die Redaktionen: Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 07/2017, EVT: 08.02.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup