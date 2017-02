BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Außenhandelsverband BGA hat in ungewöhnlich scharfer Form US-Präsident Donald Trump kritisiert und vor einem wirtschaftlichen Niedergang gewarnt. Trump sei ein "von sich absolut überzeugter und machtbesessener" Familienunternehmer ohne Bindung zur sozialen Marktwirtschaft, sagte BGA-Präsident Anton Börner am Dienstag in Berlin. Er betrachte die USA als sein Unternehmen und handele nach seinem Lebensmotto "Ich gewinne immer".

Mit der Amtseinführung Trumps sei ein "ganz spezielles Problem für die Weltgemeinschaft hinzugekommen, meinte Börner. Die ersten Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten seien alarmierend. Es gelte, Trump ernst zu nehmen, ihm aber auch klar die Konsequenzen aufzuzeigen. Die Wirtschaftspolitik Trumps werde bei deutschen Unternehmen tiefe Spuren hinterlassen. Einige Ökonomen hatten sich schon ähnlich geäußert.

Nach bisherigem Stand steuert die deutsche Exportwirtschaft 2017 trotz wachsender Risiken auf einen Rekord zu. Die Ausfuhren könnten in diesem Jahr um bis zu 2,5 Prozent zulegen auf dann 1235 Milliarden Euro, sagte Börner. "Hinter dieser Prognose muss jedoch ein großes Fragezeichen stehen." Die Liste der Risiken für das Auslandsgeschäft werde immer länger./sl/DP/fbr

