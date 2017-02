FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- DEUTSCHE BANK CUTS PREMIER OIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 90 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES CAIRN ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 275 (270) PENCE - HSBC CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4500 (4700) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 710 (580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 325 (335) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4200 (4300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 105 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1470 (1370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1300 (1265) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 615 (550) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - BERENBERG INITIATED SERVELEC WITH 'BUY' - TARGET 391 PENCE - BERENBERG RAISED TARGET FOR SANNE TO 765 (640) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: RBC CAPITAL RAISES BERENDSEN TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM')



