Trump wirft der Presse vor, zu wenig über Attentate zu berichten. Das Weiße Haus legte deswegen eine Liste mit Terroranschlägen vor, um seinen Vorwurf zu untermauern. Trump stärkt damit sein umstrittenes Einreiseverbot.

Das Weiße Haus hat eine Liste von 78 Terroranschlägen veröffentlicht, über die Journalisten nicht genug berichtet hätten - darunter Attentate mit vielen Toten wie die von Paris, Nizza oder Berlin. Mit der Auflistung wollte die US-Regierung in der Nacht zu Dienstag einen entsprechenden Vorwurf des Präsidenten Donald Trump an die Medien untermauern. "Es ist ein Punkt erreicht, an dem gar nicht mehr ...

