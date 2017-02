Griechenlands Schuldenstand ist aus IWF-Sicht nicht tragfähig. Nun entscheidet sich, ob der Internationale Währungsfonds aus dem Hilfsprogramm mitträgt.

In der Führung des Internationale Währungsfonds (IWF) gibt es Unstimmigkeiten in der Bewertung von Griechenlands Schuldenlast. Das geht aus einer Mitteilung des Fonds nach einer Sitzung seines Direktoriums am Montag hervor. Demnach waren zwar die meisten IWF-Direktoren der Ansicht, dass die bisherigen Sparanstrengungen des Landes ausreichen, um den Überschuss im Staatshaushalt ohne Zinszahlungen (Primärüberschuss) mittelfristig auf rund 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu bringen. Einige andere Direktoren plädierten aber für einen Zielwert von 3,5 Prozent. Dies ist das Niveau, das in den Verhandlungen Griechenlands mit seinen Euro-Partnern für die Zeit ab 2018 vorgegeben wurde. Den Schuldenstand von 179 Prozent des BIP betrachtet der Fonds derzeit als nicht tragfähig.

"Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...