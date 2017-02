In der deutschen Biotech-Szene starteten zuletzt einige Aktien kräftig durch. Der nächste heiße Kandidat für den Durchbruch nach oben könnte Paion sein. Das Unternehmen verfügt mit Remimazolam über ein Projekt in der finalen Phase der Entwicklung. Es handelt sich dabei um ein ultrakurz wirksames intravenöses Sedativum und Anästhetikum, das im Vergleich zum derzeit am Markt befindlichen Konkurrenzmittel Midazolam deutliche Vorzüge hat, beispielsweise beim Nebenwirkungsprofil. Bei Midazolam wurden unter anderem bereits psychische Abhängigkeiten, Depressionen und Gefäßschäden beobachtet. Zum anderen hat Remimazolam im Wirkmechanismus erhebliche Vorteile. Es verfügt über eine schnell einsetzende Wirkung, die zugleich aber ebenso schnell wieder zum Abklingen gebracht werden kann. Es lässt sich somit besser steuern, wie lange ein Patient sediert ist. Für Kliniken bedeutet dies eine enorme Zeit- und Kostenersparnis.

