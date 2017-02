UniPrint.net Corp gab heute bekannt, dass seine patentierte, PDF-basierte Druck-Verwaltungs-Lösung auf Unternehmensebene, UniPrint Infinity™, jetzt auf dem Microsoft Azure Marktplatz erhältlich ist. Damit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten von UniPrint in allen Computer-Umgebungen, einschließlich Public Clouds.

Arron Fu, Chief Technical Officer bei UniPrint.net, kommentierte die Bereitstellung von UniPrint Infinity auf dem Azure-Marktplatz so:

"Indem wir unsere höchst skalierbare Drucklösung UniPrint Infinity mit der Zertifizierung im MS Azure-Marktplatz versehen, können Unternehmen jetzt einfach sicheres Drucken, mobiles Drucken und digitalen Workflow auf allen Geräten einsetzen, ohne dass die unabdingbaren VPN Firewall-Komplikationen auftreten und ohne dass der bei einer On-Premise-Lösung erforderlich Kapitaleinsatz erforderlich ist."

UniPrint Infinity beseitigt Druckprobleme in allen IT-Infrastrukturen, darunter Citrix, VM View, Microsoft RDS und jetzt auch Azure. Dies sorgt in Kombination mit einem universellen Druckertreiber (UPD), einer Virtual Print Queue (VPQ) und einer Management-Plattform dafür, dass sowohl Systemadministratoren als auch Endanwender wieder Zeit am Tag zurückgewinnen. Um den Einsatz zu erleichtern, hat UniPrint auch eine Quick-Start-Anleitung herausgegeben,die hier heruntergeladen werden kann.

Über UniPrint.net Corp

UniPrint.net Corp. ist ein innovativer Marktführer bei der Druckvirtualisierung. Seine patentierte PDF-basierte Software, UniPrint Infinity™, ist die branchenweit erste wirklich sichere Drucklösung auf Unternehmensebene für jede Computer-Umgebung. UniPrint Infinity ersetzt alle herstellerspezifischen Druckertreiber durch einen einzigen universellen Druckertreiber (UPD), der schnelleres und effizienteres Drucken und somit eine höhere Produktivität und schnellere Rentabilität ermöglicht.

UniPrint™ und UniPrint Infinity™ sind Marken von UniPrint.net. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

