Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktie der voestalpine von 33 auf 44 Euro erhöht. Die Empfehlung "hold" für die Titel des Stahlkonzerns wurde aber angesichts der jüngsten Kursanstiege bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstag gegen 11.45 Uhr notierten voestalpine mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 40,22 Euro.

Die voestalpine habe im europäischen Branchenvergleich den höchsten Anteil an langfristigen Verträgen. Die Aktie des Stahlkonzerns wurde daher angesichts der Sorgen um eine mögliche Stahlpreiskorrektur von vielen Investoren als vergleichsweise sichere Anlage gesehen, schreibt der Kepler-Analyst Rochus Brauneiser in einer aktuellen Analyse. Die damit ausgelösten Kursanstiege haben aber auch zu einem überproportionalem Anstieg des Bewertungsniveaus geführt, so der Analyst.

Für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 der voestalpine prognostizieren die Kepler-Analysten einen Gewinn von 2,82 Euro je Aktie. Die Gewinnschätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,59 (2017/18) und 4,31 (2018/19) Euro je Aktie. Für 2016/17 erwartet Kepler eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, für die beiden Folgejahre liegen die Dividendenschätzungen bei jeweils 1,15 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux

ISIN: AT0000937503