DGAP-Media / 2017-02-07 / 11:20 Pressemitteilung *MADELEINE verlängert Zusammenarbeit mit AGS Fulfillment * Münchberg, 07.02.2017. Die MADELEINE Mode GmbH und AGS Fulfillment haben ihre Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre verlängert. AGS Fulfillment wird somit auch zukünftig operativ die gesamte nationale und internationale Abwicklung der Logistik für die MADELEINE Mode GmbH verantworten. Mit der Vertragsverlängerung baut AGS Fulfillment, ein Logistik- und Fulfillment-Spezialist für E-Commerce-Händler im Bereich Fashion, die Partnerschaft zu einem seiner wichtigsten Kunden MADELEINE aus. Die seit 2008 bestehende Zusammenarbeit mit dem Versand-Spezialisten für hochmodische und exklusive Damenmode wird damit weiter gefestigt. Die Dienstleistungstochter der Atelier Goldner Schnitt GmbH erbringt die gesamte Logistik inklusive der Retourenbearbeitung und des Transportmanagements für Deutschland und die europäischen Landesgesellschaften vom Fashion Logistik-Standort Münchberg aus. "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit MADELEINE langfristig festigen zu können und einen unserer wichtigsten Kunden weiterhin bei seinen Wachstumsplänen zu unterstützen", sagt Gerald J. Corbae, CEO der AGS Fulfillment GmbH. Özlem Kücükebeoglu, seit November 2016 Chief Sales Officer der AGS Fulfillment GmbH, fügt hinzu: "Mit der Verlängerung des Vertrags mit MADELEINE setzen wir die positive Entwicklung von AGS Fulfillment erfolgreich fort und schaffen langfristig die Basis für ein nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens". Auch Volker Valk, Geschäftsführer der MADELEINE Mode GmbH zeigt sich über die Verlängerung der Zusammenarbeit erfreut: "Die logistisch reibungslose Abwicklung unseres Geschäfts ist ein wichtiger Aspekt für die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Fortführung unserer Partnerschaft mit AGS Fulfillment um weitere fünf Jahre steht hier für eine Kontinuität, die auch unsere guten Kundenbeziehungen langfristig unterstützt." *Über die AGS Fulfillment GmbH:* AGS Fulfillment bietet maßgeschneiderte Logistik- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce und Versandhandel. Der Experte für europaweites Multi-Channel Fulfillment bedient sämtliche Anforderungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette für Kunden aus dem Bereich Fashion & Textil, Schuhe & Accessoires sowie Konsumgüter. An seinen über 50.000 m² großen Logistikstandorten in Münchberg koordiniert AGS Fulfillment den nationalen und weltweiten Versand sowie die Retourenbearbeitung und umfangreiche Value Added Services rund um das Thema Fashion. Das mittelständische Familienunternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Atelier Goldner Schnitt GmbH. *Über MADELEINE *MADELEINE - dieser Name steht seit über 35 Jahren für den hochmodischen Versender von Damenmode mit höchstem Qualitätsanspruch. Die MADELEINE-Kollektionen bieten exklusive High-Fashion, selbstbewusste Business-Mode, kombinationsstarke Basics und trendsichere Accessoires. Das Unternehmen ist neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Großbritannien, den Niederlanden, Griechenland und Russland aktiv. Die Marke MADELEINE wird von der der MADELEINE Mode GmbH geführt, die eine 100-prozentige Tochter der TriStyle Mode GmbH ist. Der Gesamtumsatz der MADELEINE Gruppe lag im Geschäftsjahr 2014/15 bei 171 Millionen Euro mit einem e-commerce-Anteil von 37 Prozent. *Über die TriStyle Mode GmbH *Die Versandhandelsholding TriStyle Mode GmbH mit Sitz in München gehört zum Eigenkapitalinvestor Equistone Partners Europe. Sie vereint die unabhängig voneinander geführten Unternehmen Peter Hahn, MADELEINE und Long Tall Sally unter einem Dach. *Pressekontakt: *Marie von Bismarck +49 (0)172 8532 927 Marie.Bismarck@cnc-communications.com Tina Schmitt +49 (0) 89 599 458 209 Christoph.Wegener@cnc-communications.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: AGS Fulfillment GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-02-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 542359 2017-02-07

