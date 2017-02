07.02.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Palfinger (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Entwicklung der PALFINGER Gruppe Die Geschäftsentwicklung der PALFINGER Gruppe war im Jahr 2016 von einer Fortsetzung des Wachstumskurses geprägt. Im Segment LAND, in dem das traditionelle landgebundene Geschäft abgebildet wird, konnten in Europa, Nordamerika, GUS sowie in der Region Asien und Pazifik Zuwächse verzeichnet werden. Nach der Akquisition von Harding - der größten in der Unternehmensgeschichte - wurde das Marinegeschäft in einem eigenen Segment SEA...

Den vollständigen Artikel lesen ...