Die Energiewende braucht Wald für die Windkraft. Dadurch gerät die Fledermaus stärker in Gefahr, zeigt eine Studie. Daraus wurden nun Empfehlungen für möglichst fledermausfreundliche Vorhaben abgeleitet.

Der Große Abendsegler braucht Raum. Er gehört zu den größten heimischen Fledermausarten. Mit seinen langen, schmalen Flügeln kann er über den Baumwipfeln locker 50 Stundenkilometer erreichen. Fledermäuse leben je nach Art recht unterschiedlich. Aber eines haben sie fast alle gemein: Wochenstube, Jagdgebiet, Winterquartier - der Wald ist für die Tiere ein sehr wichtiger Lebensraum. Seitdem immer häufiger auch im Wald Windenergie-Anlagen gebaut werden, leben Fledermäuse zunehmend gefährlich.

Nach Schätzungen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin kommen jährlich rund 250 000 Fledermäuse an Windkraftanlagen in Deutschland um - obwohl alle 25 hier lebenden Fledermausarten streng geschützt sind. Experten rechnen damit, dass die Zahl der Todesopfer durch den Ausbau der Windkraft auch im Wald weiter steigen wird.

Wie kann das Risiko vermindert werden? Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) untersuchte in einer Studie, wie Fledermäuse den Wald ...

