Die Börsenblogger um 12: Verunsicherung hält an

Am Dienstagmittag kann sich der DAX leicht erholen. Der ganz große Wurf ist es jedoch erneut nicht. Offenbar haben die jüngsten Entwicklungen in der Weltpolitik Investoren hierzulande verunsichert. Zumal die anstehenden Wahlen in Europa nicht gerade für Beruhigung sorgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 11.549

MDAX +0,9% 22.585

TecDAX -0,1% 1.827

SDAX +0,1% 9.711

Euro Stoxx 50 +0,1% 3.242

Die Topwerte im DAX sind Continental, Siemens und Beiersdorf. Während die Berichtssaison auch hierzulande fortgesetzt wird, sind es erneut die großen politischen Themen (Donald Trump, Wahlen in Europa, …), die Anleger in erster Linie beschäftigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...