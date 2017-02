Die Aixtron-Aktie zeigt sich in den vergangenen Wochen wieder mit Zug nach oben. Seit dem Dezember-Tief (23.12.) bei 3,05 Euro zogen die Anteilsscheine des Chipanlagen-Produzenten um rund 14 Prozent an. Von Seite der betrieblichen Tätigkeit gibt es dabei durchaus Aspekte, die für eine positive Entwicklung sprechen. So konnte im dritten Quartal des laufenden Jahres erstmals seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...