Axel Krohne ist Experte für Schwellenländer und Frontier-Märkte. Warum der Fondsmanager lieber vor Ort reist, als die Zeitung zu lesen und er öfter auf Taxifahrer hört, anstatt auf den IWF, erklärt er im Interview.Axel Krohne gilt als ausgewiesener Experte für Frontier-Märkte und Emerging Markets. Seine Expertise holt er sich am liebsten vor Ort, mittlerweile hat Krohne fast alle Schwellenländer persönlich besucht. Damit ist er genauso unternehmungslustig wie Alexander von Humboldt, der im 18. und 19. Jahrhundert die Welt bereist hat, und der Namensgeber für den Mischfonds ist, den Krohne verantwortet. Am Humboldt imponiert Krohne nicht nur dessen Biografie: "Er war zu Lebzeiten nach Napoleon der zweitberühmteste Mensch der Welt. Dies gerät heute oftmals in Vergessenheit. Und er war auch der erste, der den Umweltgedanken verstanden hat und die Natur nicht als Untertan angesehen hat."

