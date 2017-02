Unterföhring (ots) - Simply the best! "The Voice of Germany" sucht ab Freitag, den 10. Februar 2017 die schönsten und besten Stimmen des Landes. Die Scoutingtour startet in Stuttgart. Wer davon überzeugt ist, gut singen zu können und mindestens 16 Jahre alt ist (Stichtag: 15. Juni 2017), hat in insgesamt sechs Städten die Chance seine Stimme vorzustellen. Anmeldungen sind bis zum Tag selbst möglich. Alle Informationen zur Scoutingtour und das zugehörige Anmeldeformular gibt es online unter www.the-voice-of-germany.de/bewerben.



Alle Stationen der Scoutingtour (jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr):



10./11. Februar: Stuttgart (Dormero, Plieninger Str. 100, 70567 Stuttgart) 18./19. Februar: Berlin (Andel's, Landsberger Allee 106, 10369 Berlin) 24./25. Februar: Frankfurt am Main (Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main) 2./3. März: Köln (Park Inn by Radisson Köln City West, Innere Kanalstr. 15, 50823 Köln) 9./10./11. März: München (Angelo, Albert-Rosshaupter-Str. 45, 81369 München) 17./18. März: Hamburg (Radisson Blu Hotel Dammtor, Marseiller Str. 2, 20355 Hamburg)



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



